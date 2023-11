FARFETCH dans l’oeil du viseur de RICHEMONT / GROUPE POSITIVE continue ses emplettes / 83 millions pour BRAINCUBE

FARFETCH sorti de la bourse?

Richemont, le gĂ©ant suisse du luxe, se montre particulièrement vigilant Ă l’Ă©gard de la situation actuelle de Farfetch, l’opĂ©rateur britannique de commerce en ligne. Cette attention accrue fait suite Ă un accord conclu l’an dernier entre Richemont et Farfetch concernant Yoox Net-A-Porter. Selon un communiquĂ© de Richemont, cette surveillance rapprochĂ©e s’inscrit dans le contexte de rĂ©centes rumeurs, notamment un article du quotidien The Telegraph affirmant que JosĂ© Neves, fondateur de Farfetch, envisagerait de retirer son entreprise de la Bourse après des discussions avec des actionnaires.

Farfetch a par ailleurs reportĂ© la publication de ses rĂ©sultats du troisième trimestre prĂ©vue pour le 29 novembre, promettant de tenir les investisseurs informĂ©s en temps voulu. Cette annonce a suscitĂ© des rĂ©actions chez Richemont, qui indique surveiller la situation, y compris en ce qui concerne la rĂ©vision de ses options pour l’accord avec Farfetch sur ses activitĂ©s de vente en ligne.

Pour rappel, en aoĂ»t 2022, Richemont avait entamĂ© un processus de cession de ses plateformes de vente en ligne de produits de luxe, Yoox-Net-A-Porter, Ă Farfetch, dans le cadre d’une transaction complexe et en deux Ă©tapes. La situation actuelle de Farfetch pourrait donc avoir des implications importantes pour cet accord et pour les stratĂ©gies futures de Richemont dans le commerce en ligne de luxe.

ALLIANZ parti pour s’offrir le portefeuille de LUKO Ă vil prix.

Allianz envisage de reprendre l’assurtech Luko, qui a Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny après le retrait de l’offre d’Admiral Group. Allianz, ayant dĂ©posĂ© une offre de reprise de dernière minute, pourrait acquĂ©rir le portefeuille de contrats multirisques habitation de Luko Ă vil prix.

Allo cyberattaque ?

EXCLUSIF FRENCHWEB.FR — Un NUMÉRO D’APPEL UNIQUE en cas d’incident de cybersécurité pour orienter les entreprises et les collectivités ? C’est une idée très sérieuse envisagée par l’État pour déclencher des actions immédiates et contrer efficacement les tentatives massives ou non d’intrusion cyber, tout en facilitant le dépôt de plainte.

Ce numéro de téléphone pourrait être mis en place dès le 1er semestre de l’année prochaine pour être pleinement opérationnel avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

GROUPE POSITIVE s’offre USER.COM

Groupe Positive a annoncĂ© l’acquisition de User.com, marquant sa quatrième acquisition en 2023. User.com, une plateforme marketing dĂ©diĂ©e aux Grands Comptes et aux entreprises BtoC, complète parfaitement l’expertise data de Marketing 1by1, intĂ©grĂ©e au groupe depuis un an. Avec plus de 340 clients comme Carrefour et BNP Paribas, User.com se spĂ©cialise dans l’engagement client via une plateforme marketing omnicanal. L’outil offre une vision complète des donnĂ©es clients pour crĂ©er des expĂ©riences personnalisĂ©es Ă travers divers canaux digitaux. Groupe Positive vise Ă Ă©tablir User.com comme un leader europĂ©en dans ce domaine.

La Poste de Station F en danger immédiat

C’est un discret, mais très utile BUREAU DE POSTE situé à Station F (Paris 13e) au 60 rue Eugène Freyssinet, ouvert depuis 2017. Ce lieu d’accueil ouvert sur le quartier est connu et choyé par les dirigeants et collaborateurs de plus de 1000 startups, plus de 30 programmes d’incubation et les partenaires du campus. Il y est envoyé chaque jour de nombreux colis et courriers. Celui-ci dispose d’une agence de La Banque Postale et c’est aussi un espace de conseils et de rencontres.

Ses conseillers Abdel et Julien y ont développé un sens de l’accueil exemplaire pour un lieu d’échange et de vie si rare ! Aujourd’hui, ce bureau modèle est en danger et directement menacé de fermeture au grand dam d’une clientèle et d’un service de proximité qui demanderait à être préservés et à continuer de servir d’exemple.

Que va donc décider Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, pour cet espace innovant aujourd’hui en grande difficulté ?

Euro numérique : Le Gouverneur de la Banque de France encourage la coopération avec les Banques

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a pris l’initiative de rassurer les banques sur le projet d’EURO NUMÉRIQUE lors d’un forum à Paris. Insistant sur l’importance d’un partenariat public-privé, il a adressé les inquiétudes des banques, qui craignent que l’Euro numérique ne menace leurs parts de marché. Villeroy de Galhau a également abordé la question du plafond de dépôt pour l’Euro numérique — la somme de 3 000 euros est souvent évoquée — un sujet crucial pour les banques.

La question suscite des débats houleux entre les banques centrales des pays de la zone Euro, désireuses de mettre en place une forme numérique des monnaies traditionnelles dans un délai de 4 à 5 ans, et un groupement de banques commerciales, majoritairement françaises et allemandes. Ce dernier travaille activement sur une alternative de paiement similaire, sous l’égide de l’European Payments Initiative (EPI) et sa marque Wero.

Malgré ses assurances, la tension persiste, notamment en raison de la concurrence des réseaux de paiement américains tels que Visa et Mastercard. Villeroy de Galhau a souligné l’importance de développer une stratégie européenne des paiements face à ces acteurs non européens. Cependant, les banques françaises, comme BPCE et Crédit Agricole, continuent de former des partenariats avec des entreprises américaines, illustrant ainsi la complexité de l’équilibre entre coopération européenne et relations internationales dans le secteur financier.

L’ARCEP, futur régulateur de l’espace numérique et du marché du cloud

Le Parlement est en train d’adopter une loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui attribuera à l’ARCEP de nouvelles responsabilités pour stimuler l’économie des données et l’ouverture des services de cloud. Une nouvelle unité « services de données et cloud » est créée au sein de la direction « internet, données, presse, postes et utilisateur » de l’autorité. Cette unité se concentrera sur la régulation des prestataires de services d’intermédiation de données, conformément au règlement européen sur la gouvernance des données (Data Governance Act), et travaillera à améliorer l’interopérabilité et la portabilité des données dans les services de cloud.

L’ARCEP s’appuiera également sur son unité « analyse économique et intelligence numérique » pour étudier la concurrence sur le marché du cloud et assumer les éventuelles responsabilités de régulation tarifaire.

Par ailleurs, l’unité « marché entreprises » de l’ARCEP a été intégrée à la direction « fibre, infrastructures et territoires ». Cette restructuration vise à améliorer la coordination et simplifier les échanges entre l’Autorité et les opérateurs, en pleine transition du réseau cuivre vers la fibre, une étape cruciale pour stimuler la concurrence entre opérateurs et soutenir l’économie française.

OVHcloud dévoile ses offres IA

Après les annonces de SCALEWAY la semaine dernière, OVHCLOUDors de son summit annuel a dĂ©voilĂ© ses offres d’IA. OVHCLOUD prend le parti de l’intĂ©gration de solutions IA innovantes, “éthiques” et abordables pour aider ses clients Ă dĂ©velopper leur business. Parmi les nouveautĂ©s, OVHcloud Data Platform propose une gestion complète du pipeline de donnĂ©es, OVHcloud AI App Builder permet de crĂ©er facilement des applications IA, et OVHcloud AI Endpoints offre un accès simplifiĂ© Ă des modèles d’IA

AMAZON s’attaque à CHATGPT ENTERPRISE avec AMAZON Q

Amazon a lancĂ© Amazon Q, un assistant IA axĂ© sur le milieu de travail, avec un tarif dĂ©butant Ă 20 dollars par utilisateur et par mois. Ce produit entre en concurrence avec ChatGPT Enterprise, le Copilot de Microsoft, et d’autres outils similaires dans le domaine de l’assistance par intelligence artificielle. Amazon Q vise Ă faciliter et Ă optimiser les tâches professionnelles grâce Ă ses capacitĂ©s d’IA, offrant ainsi une nouvelle option aux entreprises qui cherchent Ă intĂ©grer des technologies d’assistance avancĂ©es dans leur environnement de travail.

APPLE veut se passer de GOLDMAN SACHS pour son offre de services financiers

Apple envisage de mettre fin Ă son contrat avec Goldman Sachs dans un dĂ©lai de 12 Ă 15 mois, mettant ainsi fin Ă leur partenariat dans le secteur des services financiers tels que les cartes de crĂ©dit et les comptes d’Ă©pargne. Mis en place en 2019, ce projet de diversification Ă©tait stratĂ©gique pour APPLE qui semble dĂ©sormais vouloir faire cavalier seul.

Tier : réduction drastique de personnel pour une rentabilité attendue

La société allemande de micromobilité TIER a annoncé le licenciement de 22 % de ses effectifs, une mesure prise par le cofondateur et PDG Lawrence Leuschner pour tenter de parvenir à la rentabilité dans un contexte économique difficile. Tier est une entreprise de location de trottinettes électriques, vélos électriques et scooters électriques en libre-service. Cette décision survient dans un climat où les startups de micromobilité sont confrontées à des défis majeurs en 2023. Tier a signalé une amélioration notable de son EBITDA, passant de -63 % en 2022 à -15 % prévu en 2023, reflétant une tendance positive vers la rentabilité.

En dépit d’une réduction de 18 % de son personnel au cours de l’année écoulée, l’entreprise prévoit d’être rentable dans 80 % de ses marchés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Cette restructuration fait partie d’un effort global pour optimiser l’efficacité et se concentrer sur des marchés européens clés. Fait qui ne rassure pas : 7 employés avec des postes à responsabilité ont quitté Tier ces 6 derniers mois.

UBER veut les Blacks Cabs

Uber a annoncĂ© son intention de commencer Ă intĂ©grer les cĂ©lèbres taxis noirs de Londres sur sa plateforme Ă partir de dĂ©but 2024. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise malgrĂ© les objections de l’association commerciale Licensed Taxi Drivers’ Association, qui reprĂ©sente les intĂ©rĂŞts des conducteurs traditionnels de taxis.

