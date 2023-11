NEXT40, FT120, nouveaux critères, entre amis / GOOGLE enterre FITBIT / Ransomware, 50 états refusent de passer à la caisse.

NEXT40, FT120, nouveaux critères, entre amis.

Le Next40 / FT 120, des “programmes à travers lequel l’État accompagne les entreprises dont le poids dans l’économie française de demain sera encore plus important qu’aujourd’hui, de par les emplois et la valeur qu’elles créent, et leur développement par-delà nos frontières.”, indique sur le site de la FrenchTech, Clara Chappaz, sa Directrice, évoluent face à la crise de l’investissement et la disparition soudaine de licornes.

Ces changements demandés par de nombreuses voix au sein de l’écosystème tech français, sont issus des membres de Frenchtech Finance Partners, un comité composé exclusivement d’acteurs de la chaine du financement et dont la représentativité a posé débat lors de sa création par le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Lemaire fin 2022.

Pour le Next40, 20 places restent réservées aux startups ayant levé le plus de fonds de juin 2021 à juin 2024, et 20 places seront attribuées aux entreprises avec un CA net de 100 millions d’euros et 15% de croissance sur 3 ans. Les licornes perdent leur qualification automatique. Pour le French Tech 120, la sélection suit des critères similaires. Les entreprises doivent avoir un siège en France et ne pas être cotées en bourse. Les critères d’indépendance, d’innovation et d’impact environnemental et social sont renforcés, avec suppression du critère régional et intégration de l’index égalité professionnelle et d’un bilan carbone récent.

IA Act : les premières pistes envisagées par l’Europe

Le processus législatif de l’Union européenne est sur le point de finaliser le règlement sur l’intelligence artificielle (IA ACT), avec des implications spécifiques pour les modèles de fondation comme GPT-4 d’OPENAI. Ce règlement cherche à établir un cadre de gouvernance pour l’IA, y compris la création d’un panel scientifique et l’introduction d’un bureau de l’IA pour superviser l’application des règles. À noter attentivement : l’angle d’approche de l’IA ACT dans sa forme actuelle s’intéresse avant tout aux risques que présente l’IA et plus particulièrement l’intelligence artificielle générative.

Les modèles à fort impact seront soumis à des contrôles plus stricts, incluant des audits et des évaluations par des testeurs d’intrusion. La Commission européenne aura l’autorité exclusive pour l’application de ces régulations, avec des sanctions proposées pour les fournisseurs qui ne respectent pas les obligations. Ce cadre cherche également à promouvoir la coopération internationale et le dialogue avec la communauté scientifique et la société civile sur la gestion des risques liés à l’IA.

Nulle part ailleurs.

Le très respecté Guillaume Poupard qui a rejoint en début d’année DOCAPOSTE, s’est lancé dans une plaidoirie pour le développement de solutions de cloud européennes, soulignant l’importance de l’autonomie stratégique face à la domination des géants non-européens.

S’il salue les efforts de la France et de l’Allemagne pour créer des cadres sécuritaires comme SecNumCloud (référentiel dont il est à l’origine lorsqu’il dirigeait l’ANSSI) et C5, ainsi que l’importance de se conformer aux lois européennes plutôt qu’aux réglementations extraterritoriales.

Son argumentaire dépasse les questions de sécurité juridique, selon lui “S’il fait peu de sens de développer une démarche protectionniste dans un domaine numérique aussi ouvert et mondialisé, il est en revanche légitime de s’interroger sur la nécessité de maîtriser des technologies et des offres qui constituent aujourd’hui un sous-jacent majeur de pans entiers de notre économie. Entendons-nous bien, maîtriser ne signifie pas tout faire soi-même, tourner le dos à l’innovation technologique, s’enfermer dans une vision rétrograde et conservatrice. Maîtriser c’est au contraire savoir tirer profit des progrès technologiques d’où qu’ils viennent, les comprendre, savoir les mettre en œuvre de manière autonome et raisonnée. Maîtriser le cloud, c’est notamment limiter le risque d’abus de position dominante de la part d’industriels hégémonique non-européen. Maîtriser le cloud, c’est éviter une fuite massive de valeur économique.”

Nous retiendrons ce commentaire laissé par un expert tech “forcer les startups européennes à rester sur des services du 20e siècle, c’est leur tirer une balle dans le pied de la compétition mondiale. C’est les sacrifier sur l’autel de quelques éléphants français, qui attendent gentiment en espérant qu’une loi forcera les clouds à un mariage arrangé.”

Le débat est lancé… sur LinkedIn!

Next step on terrorise les hackers.

Une coalition internationale élargie à 50 pays, y compris le Canada et la France, et soutenue par INTERPOL, a pris la décision ferme de ne plus payer les rançons exigées par les auteurs de logiciels de rançon (ransomwares). Cette initiative, menée par les États-Unis, s’appuie sur deux axes principaux pour lutter contre ce fléau numérique.

Cette collaboration verra la création d’une liste noire des portefeuilles numériques connus pour être utilisés dans le paiement des rançons. Le département du Trésor américain sera en charge de la gestion de cette liste, ce qui devrait permettre de tracer et de bloquer plus efficacement les transactions financières liées aux ransomwares.

L’intelligence artificielle sera mise à contribution pour analyser les données de la blockchain, dans le but d’identifier et de suivre les fonds obtenus de manière illicite. Cette technologie avancée offre une nouvelle voie pour détecter les activités suspectes et pourrait s’avérer cruciale dans la lutte contre les cybercriminels.

Ces mesures interviennent dans un contexte où l’Amérique du Nord est la région la plus affectée par les attaques de ransomwares, représentant 43 % des cas, suivie de l’Europe avec 35 %, et de l’Asie avec 9 %. Au sein de l’Europe, l’Allemagne est le pays le plus touché, suivie par la France et l’Italie.

En attendant, la cavalerie arrive

Une attaque de rançongiciel a paralysé la Banque Industrielle et Commerciale de Chine, la plus grande banque du pays, empêchant la finalisation des transactions sur les titres du Trésor américain et certaines opérations sur actions. L’établissement bancaire qui s’est vu proposer l’aide du FBI, aurait fait appel à MANDIANT, une filiale de GOOGLE spécialisé dans la cybersécurité pour l’assister dans la résolution de l’attaque.

L’IA générative, nouveau moteur de recherche inspirationnel pour vendre en ligne

1 acheteur sur 6 dans le monde a déjà utilisé l’IA générative pour trouver l’inspiration pour des achats, une tendance forte qui indique l’utilisation de CHATGPT comme canal d’information, d’apport de savoir et de pré-choix. 17 % des clients totaux : c’est un véritable séisme pour les ventes en ligne qui bouleverse la compréhension et la mise en musique de ce nouveau point de contact dans les parcours client. Un phénomène révélé par baromètre Connected Shoppers de SALESFORCE.

Et même s’ils n’utilisent pas activement l’IA générative, une grande partie des acheteurs exprime un intérêt pour explorer l’utilité de cette technologie pour le shopping : recommandations, inspirations mode, idées de cadeaux, recettes de cuisine viennent en tête des usages possibles de l’IA cités par les consommateurs.

MedTech et anté-création : binôme en devenir pour l’Institut Curie

L’INSTITUT CURIE, centre français de lutte contre le cancer basé à Paris, Saint-Cloud et Orsay lancera fin 2023 un fonds d’incubation anté-création basé sur la philanthropie baptisé STARTINNOV by Institut Curie. Cela permettra aux mécènes et entreprises d’investir dans des projets entrepreneuriaux avant même la création de la société, accélérant la réalisation de preuves de concept industriels et offrant un avantage de temps sur le marché concurrentiel.

L’écosystème de l’Institut Curie comprend 31 start-ups créées depuis 2002, un portefeuille de 990 brevets déposés cette année et 115 contrats de collaborations depuis 2022.

Opération SOS de 7 plateformes pour sauver le Centre National de la Musique

Les grandes entreprises du secteur de la musique en ligne AMAZON, APPLE, META, YOUTUBE, TIKTOK, DEEZER et SPOTIFY se sont réunies ce mercredi au ministère de Culture en vue d’apporter une aide au CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE (CNM). Ces plateformes ont toutes convenu de contribuer financièrement au CNM, formalisant leur engagement par le biais d’une convention avec le ministère. Cette nouvelle représente une avancée majeure pour le budget du CNM face à l’urgence de trouver des ressources financières adéquates pour son bon fonctionnement en 2024. Né en 2020, le CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE vise à soutenir l’ensemble du secteur professionnel de la musique dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes.

Nouveau One to one version auto

Le Groupe COMEXPOSIUM, grande entreprise française de l’évènementiel, lance du 28 au 30 mai 2024 à Monaco, ONE TO ONE DRIIIVE, nouveau rendez-vous de rencontres d’affaires consacré au marché automobile réunissant des décideurs du secteur et des fournisseurs de solutions numériques et green. Cet événement décline le concept du ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE (Monaco) et ONE TO ONE EXPERIENCE CLIENT (Biarritz) organisés annuellement par COMEXPOSIUM.

AMAZON veut remplacer Android sur les Fire TV, les écrans connectés et d’autres appareils par son propre système VEGA, dès 2024, marquant ainsi un tournant stratégique dans son approche des technologies embarquées.

GOOGLE cesse la vente de produits FITBIT dans 29 pays, y compris ceux où la société n’offre pas d’alternatives Pixel, dans le but de « harmoniser » son portefeuille de matériel. Cette décision pourrait refléter une stratégie de recentrage sur ses propres produits de marque. GOOGLE avait fait l’acquisition de FITBIT pour 2,1 milliards de dollars à l’issue d’un processus d’achat compliqué.

CELSIUS NETWORK va pouvoir mettre fin à son redressement judiciaire et restituer la majorité de ses dépôts aux utilisateurs et créer une nouvelle entreprise axée sur le minage et le staking de cryptomonnaies.